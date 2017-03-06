Грищук: уже вторую игру подряд «Цмоки-Минск» не может забить штрафные

Главный тренер «Цмоки-Минск»прокомментировал поражение от «Химок» (72:80) в матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ.«Хочу поздравить свою команду, а также соперника с хорошей игрой. У нас были большие проблемы на щите, мы проиграли подбор с разницей „-12“, а это очень много, поэтому матч сложился так, а не иначе. Самое главное, что уже вторую игру подряд мы не можем забить штрафные, и здесь есть проблемы психологического плана. В целом игрой я доволен, да и этим сезоном, в принципе, тоже. У нас 14 побед – четыре в Лиге ВТБ и 10 в Кубке Европы ФИБА», — приводит слова Грищука официальный сайт Лиги ВТБ.