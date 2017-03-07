Джеймс: на пути к величию иногда забываю, как важны жена и дети

Форвард «Кливленд Кавальерс»признался, что баскетбол иногда заставляет его забыть о жене и детях.«Я пристрастился к этому процессу, зависим от него. Это так весело. Я недавно извинился перед женой. Она спросила, за что я извиняюсь. А я сказал: „За то, что на пути к званию величайшего игрока в истории или тому моменту, после которого меня никогда не забудут, я временами забываю, как ты важна… Хочу, чтобы ты поняла, что на этом пути я иногда буду забывать, как важна ты и трое наших детей“, — приводит слова Джеймса Slam.