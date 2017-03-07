23 очка Хэйворда и дабл-дабл Гобера позволили «Юте» одолеть «Нью-Орлеан»

«Юта Джаз» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 88:83 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Джаз» достигало 18 очков, а вот «Нью-Орлеан» ни разу не выходил вперёд в счёте.Самым результативным в составе «Юты» стал, набравший 23 очка.оформил дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов. За «Нью-Орлеан» 20 очков и 12 подборов набрал Энтони Дэвис, в активе Демаркуса Казинса 15 очков.