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23 очка Хэйворда и дабл-дабл Гобера позволили «Юте» одолеть «Нью-Орлеан»

7 марта 2017, вторник. 07:38. Баскетбол
«Юта Джаз» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Вивинт Смарт Хоум Арене» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 88:83 в пользу хозяев. Отметим, что по ходу матча преимущество «Джаз» достигало 18 очков, а вот «Нью-Орлеан» ни разу не выходил вперёд в счёте.

Самым результативным в составе «Юты» стал Гордон Хэйворд, набравший 23 очка. Руди Гобер оформил дабл-дабл из 15 очков и 15 подборов. За «Нью-Орлеан» 20 очков и 12 подборов набрал Энтони Дэвис, в активе Демаркуса Казинса 15 очков.
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2017, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Юта Джаз:
Нью-Орлеан Пеликанс:
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Нью-Орлеан Пеликанс Юта Джаз Гордон Хэйворд Руди Гобер НБА
Новости. Баскетбол
7 марта 2017, вторник
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