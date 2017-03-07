Кармело Энтони пропустил матч с «Орландо» из-за повреждения колена

По информации ESPN, лидер «Нью-Йорк Никс»не выходил на паркет в поединке регулярного чемпионата НБА против «Орландо Мэджик» (113:105) из-за болей в левом колене.Главный тренер «Никс»сообщил, что Кармело травмировал колено в минувшем матче с «Голден Стэйт Уорриорз» (105:112). Участие 32-летнего форварда в следующей игре с «Милуоки Бакс», которая состоится 9 марта, находится под вопросом.В этом сезоне Энтони проводит на паркете по 34,4 минуты, собирая коллекцию из 23,2 очка, 6,0 подбора, 2,9 передачи, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за игру.