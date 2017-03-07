Попович: матч с «Хьюстоном» мог сложиться для «Сан-Антонио» по-другому

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс»прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата НБА против «Хьюстон Рокетс» (112:110).«Каждая игра против «Хьюстона» была похожа на эту. Никто не надрал друг друг задницу. Победы, которые мы добыли в Хьюстоне, были похожи. Обе команды голодны. Обе команды очень конкурентоспособны. Игра могла пойти по другому сценарию. Так что оба коллектива заслужили похвалу», – приводит слова Поповича ESPN.Стоит отметить, что в четырёх матчах с «Рокетс» в рамках этого сезона «Сан-Антонио» удалось добыть три победы.