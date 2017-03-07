Харден: К. Леонард сделал отличный блок-шот, но на мне сфолили раньше

Защитник «Хьюстон Рокетс»прокомментировал один из решающих эпизодов матча с «Сан-Антонио» (110:112), когда форвардзаблокировал его бросок после сольного прохода.«Кавай сделал отличный блок-шот, но незадолго до этого на мне сфолили. Вот почему мяч так долго поднимался вверх. Это был отличный блок-шот, и мы просто не смогли победить», – приводит слова Хардена ESPN.В матче с «Сан-Антонио» Джеймс провёл на паркете 36 минут, собрав коллекцию из 39 очков, 12 результативных передач и 3 подборов.