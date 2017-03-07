Иванович: в третьем матче с «Валенсией» «Химкам» нужно быть терпеливыми

Главный тренер «Химок»дал комментарий в преддверии третьего четвертьфинального матча Еврокубка с «Валенсией» (счёт в серии 1-1), который состоится 8 марта в Испании.«После двух игр обе команды хорошо знают друг друга. «Валенсия» знает, как мы играем, а мы знаем, как играют они. В третьем матче важно быть терпеливыми, не позволять «Валенсии» играть в быстрый баскетбол. Мы должны предотвратить их быстрые переходы от щита к щиту, потому что они в этом очень хороши. Если мы их остановим, всё будет по-другому. В воскресенье у нас была тяжёлая игра в лиге ВТБ, но я уверен, что проблем с физическими кондициями в Испании не будет», — цитирует Ивановича официальный сайт турнира.