«Вашингтон» победил «Финикс», Богданович набрал 29 очков

«Вашингтон Уизардс» одолел «Финикс Санз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на «Токинг Стик Ризот Арене» в Финиксе и завершилась со счётом 131:127 в пользу гостей.Самым результативным игроком в составе «Вашингтона» стал, набравший 29 очков. В активе Брэдли Била 27 очков, на счету Джона Уолла 25 очков и 14 передач. За «Финикс» 30 очков набрал Эрик Бледсо, 25 — у Девина Букера. По дабл-даблу оформили Ти Джей Уоррен и Алан Уильямс — оба они набрали по 15 очков и 10 подборов.Победная серия «Санз» оборвалась на отметке в три матча.