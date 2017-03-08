«Миннесота» заключит второй 10-дневный контракт со Стивенсоном

«Миннесота Тимбервулвз» планирует подписать второй 10-дневный контракт с атакующим защитником, как только он восстановится после травмы голеностопа, сообщает ESPN. Игрок получил повреждение на шестой день после подписания первого временного договора в поединке с «Кливленд Кавальерс». Однако в «Миннесоте» по-прежнему хотят оценить, в какой форме находится баскетболист.Стивенсон успел провести за «Тимбервулвз» четыре матча, в которых набирал по 4,3 очка и совершал по 1,8 подбора за 12 минут в среднем за игру.