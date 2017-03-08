Стоттс: Уэстбрук – это человек-прорыв

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс»после победы в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер» отметил разыгрывающего соперника«Уэстбрук – невероятный игрок. Он – это человек-прорыв. В первой половине Расселл атаковал настолько хорошо, что «Оклахома-Сити» реализовал более половины бросков с игры. Но в перерыве я решил ничего не менять, поскольку мы защищались неплохо, а они не могли так же точно бросать в оставшейся части поединка», – цитирует Стоттса ESPN.Встреча завершилась победой «Портленда» со счётом 126:121.