Уэстбрук: смазал решающие броски, хотя забивал весь матч

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук посетовал на то, что в заключительной четверти матча с «Портленд Трэйл Блэйзерс» бросал хуже, чем в остальной части матча.
«Мы недостаточно хороши, чтобы позволять себе весь матч отдыхать в обороне. Я смазал решающие броски, хотя забивал весь матч», — приводит слова Уэстбрука ESPN.
Уэстбрук набрал 58 очков, но из 18 его промахов половина пришлась на решающую четверть. Вдобавок защитник четырежды промахнулся в последние 83 секунды встречи, и «Тандер» проиграли — 121:126.