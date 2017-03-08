Лиходей выступит комментатором на матче «Химок»

Форвард подмосковных «Химок»попробует свои силы в роли телевизионного комментатора. Из-за травмы Лиходей не сможет помочь команде в третьем матче 1/4 финала Еврокубка с испанской «Валенсией», а потому прокомментирует матч для ТВ, сообщает официальная группа клуба в соцсети «ВКонтакте».«Химки» и «Валенсия» одержали по одной победе в серии и в третьем матче определят, кто из них пробьётся в следующую стадию. Матч пройдёт в Испании и начнётся в 22:45 по московскому времени. Победитель этой пары в полуфинале сойдётся с иерусалимским «Хапоэлем».