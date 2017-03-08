Харден: контролировать раздевалку — моя работа

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс»объяснил, почему он взял на себя мероприятия для одноклубников. Перед стартом сезона Харден водил партнёров на матчи Летней лиги в Лас-Вегасе, а также на концерт хип-хоп-исполнителей Future и Дрэйка.«В этой лиге парни иногда идут своей дорогой и занимаются своими делами. Слишком легко потерять контакт. Но моя работа — контролировать раздевалку и убедиться, что прошлогодняя ситуация никогда не повторится», — приводит слова Хардена Sports Illustrated.