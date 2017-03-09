«Сан-Антонио» победил «Сакраменто», уступая с разницей в 28 очков

«Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Эйти-энд-Ти-центре» в Сан-Антонио и завершилась со счётом 114:104 в пользу хозяев. Отметим, что «Кингз» выиграли первую четверть — 37:15, вели по ходу второй с перевесом в 28 очков, однако этого преимущества для итоговой победы им не хватило.
Самым результативным в составе «Сан-Антонио» стал Ману Жинобили, набравший 19 очков. По дабл-даблу оформили Дэвид Ли (18 очков, 10 подборов) и Патрик Миллз (17 очков, 10 передач). За «Сакраменто» 26 очков набрал Тайрик Эванс, Коста Куфос оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов.