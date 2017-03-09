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Крис Пол реализовал баззер-биттер со своей половины площадки
9 марта 2017, четверг. 11:33.
Баскетбол
Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс»
Крис Пол
в
поединке регулярного чемпионата НБА
с «Миннесота Тимбервулвз» (91:107) реализовал баззер-биттер со своей половины площадки.
Пол провёл на паркете 32 минуты, собрав коллекцию из 7 очков, 10 результативных передач, 3 подборов и 1 перехвата.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Лос-Анджелес Клипперс
Крис Пол
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Новости. Баскетбол
9 марта 2017, четверг
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Крис Пол реализовал баззер-биттер со своей половины площадки
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