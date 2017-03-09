Д'Антони: «Хьюстон» должен добыть как можно больше побед в оставшихся матчах

Главный тренер «Хьюстон Рокетс»после поражения от «Юта Джаз» (108:115) в матче регулярного чемпионата НБА заявил, что не беспокоится из-за последних результатов своей команды.«Несколько дней назад мы провели очень эмоциональную игру против «Сан-Антонио». «Юта» сыграла хорошо и победила нас. Мы понимаем, что должны сделать. Мы всё ещё занимаем третье место в турнирной таблице Западной конференции. Завтра снова взойдёт солнце, а мы поедем в Чикаго, где попытаемся выиграть. «Хьюстон» должен добыть как можно больше побед в оставшихся матчах.Мы играем против отличных команд, и мне кажется, что делаем это неплохо. Мне нужно посмотреть на наши результаты после перерыва на Матч звёзд, но не думаю, что они плохие. Мы можем стать лучше и обязательно сделаем это», – приводит слова Д'Антони ESPN.