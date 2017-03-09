Лоусону грозит тюремный срок за нарушение испытательного срока

Защитник «Сакраменто Кингз»нарушил условия испытательного срока после вождения автомобиля в нетрезвом виде.По информации TMZ, Лоусон трижды сдал положительный тест на алкоголь за семь месяцев. Теперь игроку грозит реальный тюремный срок. Слушания по его делу состоятся 22 марта. Если Тай не появится в суде, будет выдан ордер на его арест.Напомним, что в январе 2015 года Лоусон был задержан в Денвере за вождение в состоянии опьянения. Тогда Таю был установлен трёхлетний испытательный срок с условием, что пробы на алкоголь, взятые у него, будут чистыми.