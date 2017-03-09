Атаман: во второй четверти игроки «Галатасарая» допускали идиотские потери

Главный тренер «Галатасарая»прокомментировал поражение команды от ЦСКА (69:85) в гостевом матче 25-го тура регулярного чемпионата Евролиги.«Мы идеально провели первую четверть, сумели снизить темп матча и взяли нити игры в свои руки. Во втором игровом отрезке мы начали допускать идиотские потери, упустив контроль над ходом поединка. Тем не менее мы сражались на протяжении всего матча. Наша команда приехала сюда показать хороший баскетбол, что у нас совершенно не получилось во второй четверти», — передаёт слова Атамана корреспондент «Чемпионата» Ринат Салахетдинов.