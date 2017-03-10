Трипл-дабл Джеймса не спас «Кливленд» от поражения в игре с «Детройтом»

В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» на домашнем паркете одолел «Кливленд Кавальерс» со счётом 106:101.
По ходу встречи инициатива переходила от одной команды другой, а исход противостояния определился в заключительной четверти, концовку которой лучше провели хозяева.
Самым результативным игроком встречи стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 29 очков, 13 подборов и 10 передач, а также Кайри Ирвинг — 27 очков. В составе победителей лучшими оказались Реджи Джексон (21 очко) и Андре Драммонд (20 очков и 16 подборов).