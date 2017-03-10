Колом: УНИКСу не хватало очков Лэнгфорда, но ещё больше – активности в обороне

Разыгрывающий УНИКСапосле поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги от «Барселоны» выделил ключевые факторы игры.«В такой напряжённой и равной игре рывок 11:0, который совершила «Барселона», имел решающее значение. Мы иногда допускали потери и делали глупые ошибки. Кроме того, нам не хватало ритма и уверенности. Мы устали, но всё равно должны прогрессировать. Без нашего самого грозного оружия – Кита Лэнгфорда – пришлось искать другие варианты в нападении. Нам не хватало его очков, но в целом больше всего недоставало активности в обороне», – цитирует Колома официальный сайт Евролиги.Встреча завершилась поражением УНИКСа со счётом 62:70.