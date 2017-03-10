Джеймс стал седьмым игроком в истории НБА, оформившим 50 трипл-даблов

Форвард «Кливленд Кавальерс», набрав 29 очков, совершив 13 подборов и отдав 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс», оформил 50-й трипл-дабл в карьере. Таким образом, он стал лишь седьмым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Оскару Робертсону (181 трипл-дабл), Мэджику Джонсону (138), Джейсону Кидду (107), Уилту Чемберлену (78) и Расселлу Уэстбруку (68).Кроме того, Джеймс установил личный рекорд, совершив восьмой трипл-дабл за сезон.