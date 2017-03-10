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175 лет назад 2016
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Джеймс стал седьмым игроком в истории НБА, оформившим 50 трипл-даблов

10 марта 2017, пятница. 10:19. Баскетбол
Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс, набрав 29 очков, совершив 13 подборов и отдав 10 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс», оформил 50-й трипл-дабл в карьере. Таким образом, он стал лишь седьмым игроком в истории лиги, достигшим этой отметки. Ранее это удалось Оскару Робертсону (181 трипл-дабл), Мэджику Джонсону (138), Джейсону Кидду (107), Уилту Чемберлену (78) и Расселлу Уэстбруку (68).

Кроме того, Джеймс установил личный рекорд, совершив восьмой трипл-дабл за сезон.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Леброн Джеймс
Новости. Баскетбол
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