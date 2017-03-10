Джей Ар Смит: ограничение игрового времени расстраивает меня

Атакующий защитник «Кливленд Кавальерс», вернувшийся в строй после травмы в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс», рассказал о трудностях в адаптации.«Меня больше всего беспокоит психологическая сторона, связанная с ограничением игрового времени. Это расстраивает меня. В любом случае нужно атаковать, но когда играешь не так, как хотелось бы, то воспринимаешь это тяжелее. Но я также понимаю тренеров, которые желают мне лучшего. Думаю, что справлюсь», – цитирует Смита ESPN.Встреча завершилась поражением «Кливленда» со счётом 101:106.