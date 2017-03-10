Райли: Споэльстра заслуживает звания лучшего тренера сезона

Президент «Майами Хит»считает, что главный тренер командыотлично проводит текущий чемпионат.«Споэльстра, несомненно, заслуживает, чтобы его включили в число претендентов на звание лучшего тренера сезона. Есть одна вещь, в которой мы с владельцем Мики Аризоном можем быть абсолютно уверены. Мы точно знаем, что наш главный тренер, где бы он ни был, думает о баскетболе семь дней в неделю по 24 часа в сутки. Эрик проделал отличную работу, независимо от конечного результата», – цитирует Райли Sun-Sentinel.