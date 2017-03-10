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Видеоотчёт «Химок» о третьем матче 1/4 финала Еврокубка с «Валенсией»
10 марта 2017, пятница. 15:56.
Баскетбол
«Химки» представили на своём официальном канале видеоролик, посвящённый третьему четвертьфинальному матчу Еврокубка с «Валенсией», в котором подмосковный клуб потерпел поражение (
76:92
), пропустив в следующий этап турнира испанскую команду.
Если видео не отображается, посмотреть его можно на
официальном канале «Химок»
Источник:
«Чемпионат.ТВ»
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Теги
БК Валенсия
БК Химки
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