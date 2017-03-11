30 очков Томпсона не спасли «Голден Стэйт» от поражения «Миннесоте»

В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уступил «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 102:103.«Уорриорз» в первой четверти позволили сопернику уйти в отрыв на 10 очков и большую часть встречи уступали в счёте. В заключительной четверти гости восстановили равновесие и вышли вперёд, но не сумели ответить результативной атакой после штрафных бросковза 12 секунд до финальной сирены.Самыми результативными игроками встречи стали, набравшие соответственно 30 и 26 очков. В составе победителей лучшими оказались Уиггинс и, на счету которых 24 и 23 очка.