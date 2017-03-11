«Кливленд» ведёт переговоры с Сандерсом

По информации ESPN, руководство «Кливленд Кавальерс» ведёт переговоры о подписании контракта с центровым, который является свободным агентом.Сандерс не играл в НБА с декабря 2014 года, после того, как «Милуоки Бакс» выкупили его контракт. Ларри заработал две дисквалификации за употребление марихуаны, после чего заявил, что утратил страсть к игре.Ранее к 28-летнему баскетболисту проявляли интерес «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».В сезоне-2014/15 Сандерс принял участие в 27 матчах, собирая коллекцию из 7,3 очка, 6,1 подбора и 1,4 блок-шота в среднем за игру.