«Голден Стэйт» сыграет с «Сан-Антонио» без Ст. Карри, К. Томпсона и Др. Грина

Тренерский штаб «Голден Стэйт Уорриорз» принял решение провести предстоящий поединок регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Спёрс» без защитников, а также форвардов, сообщает ESPN.Главный тренер «Уорриорз»хочет предоставить ключевым игрокам отдых, так как для его команды этот матч станет вторым за два дня.Отметим, что «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» занимают соответственно первую и вторую позиции в турнирной таблице Западной конференции.