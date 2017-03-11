«Голден Стэйт» сыграет с «Сан-Антонио» без Ст. Карри, К. Томпсона и Др. Грина

Тренерский штаб «Голден Стэйт Уорриорз» принял решение провести предстоящий поединок регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Спёрс» без защитников Стивена Карри и Клэя Томпсона, а также форвардов Дрэймонда Грина и Андре Игуодалы, сообщает ESPN.
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр хочет предоставить ключевым игрокам отдых, так как для его команды этот матч станет вторым за два дня.
Отметим, что «Голден Стэйт» и «Сан-Антонио» занимают соответственно первую и вторую позиции в турнирной таблице Западной конференции.