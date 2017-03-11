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175 лет назад
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Марвин Уильямс исполнил сокрушительный данк с сопротивлением Бийомбо
11 марта 2017, суббота. 11:03.
Баскетбол
Форвард «Шарлотт Хорнетс»
Марвин Уильямс
в
матче регулярного чемпионата НБА
против «Орландо Мэджик» (121:81) мощно вколотил сверху через центрового
Бисмака Бийомбо
.
Уильямс провёл на паркете 33 минуты, собрав коллекцию из 12 очков, 18 подборов, семи результативных передач и одного перехвата.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Орландо Мэджик
Шарлотт Хорнетс
Бисмак Бийомбо
Марвин Уильямс
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Новости. Баскетбол
11 марта 2017, суббота
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