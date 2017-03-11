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175 лет назад 2016
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Игуодала: Керр решил предоставить лидерам отдых? Я делаю то, что говорит хозяин

11 марта 2017, суббота. 12:50. Баскетбол
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала прокомментировал поражения от «Миннесоты Тимбервулвз» (102:103), а также поделился мнением насчёт решения главного тренера Стива Керра предоставить лидерам команды отдых в предстоящем матче регулярного чемпионата НБА против «Сан-Антонио Спёрс».

«Что может сказать тупой ниггер? Нам нужно просто играть усерднее. Мы должны разобраться с этой ситуацией. Перемены должны наступить. Разве не это мы обычно говорим? Перемены наступят.

Лидеры «Голден Стэйт» пропустят игру с «Сан-Антонио»? У меня нет мыслей по этому поводу. Я делаю то, что говорит хозяин», – приводит слова Игуодалы ESPN.

Позже Андре заявил, что он не пытался задеть Керра, а его слова были просто шуткой.
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Теги
Голден Стэйт Уорриорз Андре Игуодала Стив Керр
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