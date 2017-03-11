Зоран Лукич стал спортивным директором «Нижнего Новгорода»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода»стал спортивным директором нижегородского клуба. Специалист, возглавлявший «НН» с 2008 по 2014 год, заключил контракт до конца текущего сезона.«Я вернулся в «Нижний Новгород», чтобы помочь команде добиться хорошего результата в концовке сезона и выйти в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Мы постараемся начать всё с чистого листа. При этом в ближайшее время в команде не произойдёт никаких серьёзных изменений – все продолжат работать в обычном режиме.Конечно, «Нижний» находится не в самом выгодном турнирном положении, однако у команды есть необходимый потенциал и качество, чтобы сыграть хорошо. Что касается лично меня, то хочу сказать, что я вернулся домой», — цитирует Лукича сайт клуба.