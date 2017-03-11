Иванович: поражение в Еврокубке сказалось на игре «Химок» с «Пармой»

Главный тренер «Химок»прокомментировал победу команды над «Пармой» (87:83) в матче, который состоялся 11 марта в Перми в рамках турнира Единой лиги ВТБ.«Это очень важный матч для нашей команды, так как в преддверии плей-офф мы боремся за более высокое место. «Парма» играла очень хорошо, без какого-либо давления, все ребята играли сердцем. В некоторые моменты мы выглядели неплохо, имели преимущество 10-11 очков, однако, когда нам не хватало терпения, соперник совершал рывок. После поражения в Кубке Европы физические и психологические проблемы повлияли на то, как мы провели матч в Перми, однако победа намного важнее», — цитирует Ивановича официальный сайт «Химок».