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Тони Паркер и Деджанте Мюррей пропустят матч с «Голден Стэйт»
11 марта 2017, суббота. 20:44.
Баскетбол
Защитники «Сан-Антонио»
Тони Паркер
и
Деджанте Мюррей
пропустят матч с «Голден Стэйт» из-за травм, сообщает Sportando. О характере повреждений игроков ничего не сообщается.
Встреча
«Спёрс» с «Уорриорз»
состоится в ночь на 12 марта в Сан-Антонио.
Источник:
Sportando
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Теги
Сан-Антонио Спёрс
Тони Паркер
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