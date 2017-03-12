Уэстбрук вышел на второе место по количеству трипл-даблов за сезон в истории НБА

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер», набрав 33 очка, совершив 11 подборов и отдав 14 передач в матче регулярного чемпионата НБА с «Юта Джаз», оформил уже 32-й трипл-дабл в нынешнем сезоне. Таким образом, он обогнал Уилта Чемберлена и единолично вышел на второе место по количеству трипл-даблов за один чемпионат. Лучшего результата удавалось добиться только Оскару Робертсону, который совершил 41 трипл-дабл в сезоне-1961/62.«Оклахома-Сити» осталось провести 16 поединков в регулярном чемпионате.