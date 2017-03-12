Джеймс: я чувствую, когда отдаю много передач

Форвард «Кливленд Кавальерс»после матча с «Орландо Мэджик» признался, что может отчасти предчувствовать, когда близок к трипл-даблу.«Я чувствую, когда отдаю много передач, поскольку мне нравится ощущение уходящего из моих рук партнёрам мяча. Но я никогда не считаю очки и подборы. Это происходит само по себе. А вот пасы стараюсь держать в уме, потому что должен снабжать мячом других игроков», – цитирует Джеймса ESPN.Встреча завершилась победой «Кливленда» со счётом 116:104, а Джеймс в ней набрал 24 очка, совершил 12 подборов и отдал 13 передач.