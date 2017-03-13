«Индиана» переиграла «Майами», Джордж набрал 28 очков и сделал 10 подборов

28 очков и 10 подборов Пола Джорджа помогли «Индиане Пэйсерс» одержать победу над «Майами Хит» в очередном туре регулярного первенства НБА — 102:98. При этом «Майами» всегда был неудобным соперником для «Индианы», выиграв 21 из 25 последних матчей между ними.Проигрывая 8 очков на старте последней четверти, «Майами» мог вырвать победу и в этой встрече — гости дважды выходили вперёд на одно очко. Тем не менее, благодаря удачным действиям Джеффа Тига и Майлза Тёрнера «Индиана» совершила финишный рывок, набрав 7 очков подряд и удержав домашнюю победу.