Трипл-дабл Хардена с 38 очками помог «Хьюстону» обыграть «Кливленд»

В матче регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на домашем паркете выиграл у «Кливленд Кавальерс» со счётом 117:112.После первой половины встречи хозяева уступали действующим чемпионам с разницей в 9 очков, но в третьей четверти сумели выравнять игру. В заключительном периоде «Рокетс» удалось уйти в небольшой отрыв и удержать его до финальной сирены.Самым результативным игроком встречи стал лидер «Хьюстона», оформивший трипл-дабл из 38 очков, 11 передач и 10 подборов. В составе «Кливленда» лучшими оказались, набравшие соответственно 30 и 28 очков.