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Попович: немного страшно за Олдриджа

13 марта 2017, понедельник. 09:33. Баскетбол
Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал ситуацию с форвардом команды Ламаркусом Олдриджем, который выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем.

«Конечно, я отношусь к этому серьёзнее. У Тони Паркера проблемы со спиной, у Деджанте Мюррея – с тазовой костью. И потом кто-то говорит «сердце», и ты начинаешь думать о долгосрочной проблеме.

Мне немного страшно из-за этого. Но пока рано делать какие-то выводы. Олдриджу ещё предстоит пройти несколько тестов. В понедельник мы будем знать, с чем имеем дело. Но пока мы ничего не знаем», – приводит слова Поповича официальный сайт НБА.
Источник: NBA Сообщить об ошибке
Теги
Сан-Антонио Спёрс Грег Попович Ламаркус Олдридж
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