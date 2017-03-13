Попович: немного страшно за Олдриджа

Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович прокомментировал ситуацию с форвардом команды Ламаркусом Олдриджем, который выбыл на неопределённый срок из-за проблем с сердцем.
«Конечно, я отношусь к этому серьёзнее. У Тони Паркера проблемы со спиной, у Деджанте Мюррея – с тазовой костью. И потом кто-то говорит «сердце», и ты начинаешь думать о долгосрочной проблеме.
Мне немного страшно из-за этого. Но пока рано делать какие-то выводы. Олдриджу ещё предстоит пройти несколько тестов. В понедельник мы будем знать, с чем имеем дело. Но пока мы ничего не знаем», – приводит слова Поповича официальный сайт НБА.