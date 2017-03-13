Д'Анджело Расселл допустил глупую потерю на своей половине площадки

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс»в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (116:118) допустил глупую потерю на своей половине паркета.После вбрасывания мяча из-за лицевой линии Расселл не стал начинать дриблинг, пытаясь сэкономить время на атаку, но когда стал поднимать мяч, случайно выбил его ногой за пределы площадки.Д'Анджело провёл на паркете 33 минуты, собрав коллекцию из 11 очков, 7 результативных передач и 4 подборов.