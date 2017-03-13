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Шарич обновил личный рекорд результативности, набрав 29 очков
13 марта 2017, понедельник. 10:52.
Баскетбол
Форвард «Филадельфии Сиксерс»
Дарио Шарич
в
матче регулярного чемпионата НБА
с «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:116) обновил личный рекорд результативности, набрав 29 очков.
Видео доступно на официальном канале НБА на сервисе Youtube
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Филадельфия Сиксерс
Дарио Шарич
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