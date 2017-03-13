Керр: Игуодала не обидел меня своим комментарием

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал слова форварда Андре Игуодалы о решении предоставить лидерам команды отдых в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (85:107).
«Андре является одним из тех парней, которые любят иногда создавать ажиотаж и делать странные заявления. Это была всего лишь шутка. Андре просто был самим собой.
Он очень умён. Андре видит много лицемерия в мире и время от времени выражает своё недовольство странным образом. Он сказал то, что сказал. Я не думаю, что это значило много. Мне кажется, он должен ответить на этот вопрос. Я не обиделся на него за это, но признаю, что он выбрал несколько сомнительных слов в своём комментарии», – приводит слова Керра ESPN.