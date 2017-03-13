Уэйтерс: хочу как можно быстрее подписать с «Майами» новый контракт

Защитник «Майами Хит»заявил, что хочет остаться во флоридском клубе после окончания нынешнего сезона.«Хочу решить этот вопрос как можно быстрее. Я не хочу выходить на рынок свободных агентов, брать несколько дней на раздумья. Я знаю, где хочу играть. Давайте просто решим этот вопрос. Моей маме нравится здесь. Будет сумасшествием, если я уйду. Моему сыну нравится здесь. Моей семье нравится здесь», – приводит слова Уэйтерса «Майами Геральд».В этом сезоне Дион проводит на паркете по 30,5 минуты, собирая коллекцию из 16,1 очка, 4,4 передачи, 3,4 подбора, 0,9 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за игру.