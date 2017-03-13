Пелинка: Брайант значит для баскетбола столько же, сколько Бетховен для музыки

Генеральный менеджер «Лос-Анджелес Лейкерс»поделился мнением о значении легендарногодля калифорнийского клуба.«Коби значит для баскетбола столько же, сколько Микеланджело для искусства, Бетховен для музыки, а Шекспир для литературы.Влияние Коби невозможно отделить от «Лейкерс» и всего, что мы сейчас делаем. Это похоже на сахар, который растворяется в вашем кофе по утрам», – приводит слова Пелинки RealGM.Напомним, что Роб был агентом Брайанта во время его игровой карьеры.