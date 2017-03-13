С. Обрадович: «Локо» ждёт тяжёлая серия с «Уникахой»

Главный тренер «Локомотива-Кубань»дал свой комментарий в преддверии первого полуфинального матча Еврокубка с испанской «Уникахой», который состоится 14 марта в Краснодаре.«Это уже пятая испанская команда, против которой нам приходится играть в этом сезоне, но, не считая «Валенсию», «Уникаха» — самый сильный соперник. В составе «Уникахи» любой игрок может «выстрелить». Они очень талантливы на всех позициях, особенно на периметре.Но и под кольцом Мусли и Омич доставляют немало проблем, и для того, чтобы выиграть, нам необходимо остановить не только защитников, но и этих двух центровых. «Уникаха» пользуется опытом, который у неё есть, и высокой квалификацией своих игроков. Это будет тяжёлая серия», — цитирует Обрадовича официальный сайт клуба.