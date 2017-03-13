Зубов: на этой стадии Еврокубка любая ошибка может «Локо» дорого обойтись

Форвард «Локомотива-Кубань»дал свой комментарий в преддверии первого полуфинального матча Еврокубка с испанской «Уникахой», который состоится 14 марта в Краснодаре.«Мы добрались до той стадии турнира, когда любая ошибка может стоить очень дорого. У нас было достаточно времени для того, чтобы подготовиться к полуфинальной серии с «Уникахой», и мы планируем воспользоваться преимуществом домашней площадки. Но никаких иллюзий относительно испанцев не питаем — понимаем, что они очень серьёзный противник, который будет биться до последнего, что и было ими показано в серии с «Баварией». Тренер изучил «Уникаху» и рассказал, как играть против неё, поэтому мы должны быть готовы», — цитирует Зубова официальный сайт клуба.