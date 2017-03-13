«Кливленд» не намерен задействовать Сандерса в матчах НБА до старта плей-офф

Руководство «Кливленд Кавальерс» не намерено использовать центровогов матчах регулярного первенства НБА. Клуб и игрок достигли согласия и подпишут контракт до конца дня, но сыграет за «Кавальерс» Сандерс не раньше старта плей-офф, сообщает обозреватель Дэвид Олдридж.Сандерс будет тренироваться с «Кливлендом», но играть за его фарм-клуб «Кантон Чардж» в D-лиге. Таким образом клуб хочет помочь центровому набрать форму к старту матчей на выбывание. Сандерс не играл с декабря 2014 года.