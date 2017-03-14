«Чикаго» прервал серию из 5 поражений, одолев «Шарлотт»

«Чикаго Буллз» обыграл «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась в «Спектрум-центре» в Шарлотт и завершилась со счётом 115:109 в пользу гостей.
Самым результативным в составе «Чикаго» стал Никола Миротич, на счету которого 24 очка и 11 подборов. По 23 очка в свой актив записали Дуэйн Уэйд и Джимми Батлер, также отдавший 11 передач. За «Шарлотт» 26 очков набрал Джереми Лэмб, 22 — Майкл Кидд-Гилкрист, в активе Кембы Уокера — 21 очко и 10 передач.
Благодаря этой победе «Буллз» прервали серию из 5 поражений.