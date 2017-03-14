31 очко Леонарда помогло «Сан-Антонио» выиграть у «Атланты»

В матче регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» на домашней арене выиграл у «Атланты Хоукс» со счётом 107:99.«Спёрс» завершили первую половину встречи с перевесом в 11 очков. На старте заключительной четверти гостям удалось восстановить равновесие и даже выйти вперёд, но «Сан-Антонио» вернул себе лидерство и довёл матч до победы.Самым результативным игроком встречи стал, набравший 31 очко. В составе «Хоукс» лучшим оказался, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 передач.