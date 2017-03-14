Анциферов: «Автодор» сохраняет шансы на попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ

Главный тренер «Автодора»поделился ожиданиями от предстоящего матча Единой лиги ВТБ с «Калевом».«Несмотря на последние неудачи, мы по-прежнему сохраняем шансы на попадание в плей-офф Единой лиги ВТБ. К сожалению, не всё теперь только в наших руках, но мы не оставляем надежд и будем делать всё, что зависит от нас. Матч с «Калевом» даст ответ на вопрос, пошла ли нам на пользу длительная пауза между играми или нет. Готовимся к поединку в столице Эстонии со всей ответственностью. Соперник действует активно, используя много дальних бросков. Постараемся закрыть периметр. Настрой на игру боевой», – приводит слова Анциферова официальный сайт «Автодора».