РФБ выплатила задолженность Мышкину в размере 6,5 млн рублей

Российская федерация баскетбола рассчиталась с бывшим главным тренером женской сборной России, исполнив решение Спортивного арбитражного суда (CAS). РФБ выплатила тренеру вознаграждение в размере стоимости услуг, оказанных до официального уведомления о расторжении контракта, и пени за просроченные платежи. Общая сумма выплат составила порядка 6,5 млн рублей.Эту информацию «Известиям» подтвердил президент РФБ«Мы произвели все необходимые выплаты Анатолию Дмитриевичу. Решение CAS исполнено, и надеюсь, что все стороны остались довольны. С большим уважением отношусь к заслугам Мышкина, желаю ему успехов в продолжении тренерской карьеры», – сказал Кириленко.Анатолий Мышкин отказался от комментариев на эту тему.