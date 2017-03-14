«Локомотив-Кубань» уступил «Уникахе» в первом полуфинальном матче Еврокубка

Сегодня в Краснодаре состоялся первый полуфинальный поединок в противостоянии «Локомотива-Кубань» и «Уникахи».Первая четверть осталась за хозяевами паркета, но уже во второй испанцы не только отыгрались, но и вышли вперёд. На перерыв команды ушли с перевесом гостей в два очка. Третья четверть для «Локомотива» началась неплохо, к её середине они создали небольшой отрыв в 4 очка. Однако следующие 4 минуты прошли без точных бросков со стороны команды Обрадовича, что стоило ей лидерства.В четвёртой четверти игра «Локомотива-Кубань» развалилась, чем воспользовались гости, оформившие комфортную победу – 73:57.Лучшим в составе победителей стал Джефф Брукс, набравший 18 очков, у «Локомотива» самым результативным был Кевин Джонс – 17 пунктов.Вторая игра между командами состоится 17 марта в Испании. Третья (если понадобится) — 22 марта в Краснодаре.